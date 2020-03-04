После поездок в Италию и Корею 25 южноуральцев проверят на коронавирус

Двадцать пять жителей Челябинской области, вернувшихся из Южной Кореи и Италии, взяты под медицинское наблюдение из-за распространения в этих странах коронавируса.

Кроме того, врачи отслеживают состояние здоровья прилетевших в регион 75 граждан КНР, трех – Южной Кореи и 11 – Ирана.

«Случаев заболевания новым коронавирусом на территории Челябинской области не выявлено. Продолжаются также мероприятия по медицинскому наблюдению за прибывшими из КНР», – информирует пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Там также уточнили, в 11 муниципальных образованиях региона эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 20%.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В. Вирус В вышел на первое место – он выявлен у 70% заболевших.

https://dostup1.ru/medicine/Posle-poezdok-v-Italiyu-i-Koreyu-25-yuzhnouraltsev-proveryat-na-koronavirus_124496.html