В Новогорном Масленица пела и плясала

О том, как Масленица «пела» и «плясала», было слышно за версту: в двух шагах от «скатерти-самобранки» с ее душистым медом, лакомыми кусочками творожных пирогов и пышными «солнечными» блинами ноги сами шли в пляс. Подхватив пару оранжевых баранок, грех было не захороводить в предчувствии весны.

29 февраля, несмотря на холодный ветер, отметить Широкую Масленицу собрались жители поселка Новогорный. Родители привели на площадь детей, молодежь и взрослые веселились с друзьями, пожилые с интересом следили за театральным представлением по мотивам народной сказки «Морозко» и вокальными номерами.

Программа праздника выдалась насыщенной и необычной: дети и взрослые участвовали в русских народных играх, забавах, спортивных конкурсах, помогли Настеньке и месяцам позвать Весну в поселок. На глазах у всего народа произошло чудо – злая и вредная Марфушка и ее Мать превратились в добрых и улыбчивых людей.

Празднования сопровождались выступлениями коллективов и солистов дома культуры «Энергетик», на сцене своими талантами порадовали: Народный коллектив вокальный ансамбль «Лето»; Народный коллектив хор ветеранов «Славянка»; коллектив эстрадной песни «Стиль» (хормейстер Капина Т.), коллектив малых игровых форм «Экспромт» (руководитель Саломатина К.). Забавную и веселую программу для детей провели девушки-скоморохи из Новогорненского филиала МБУ ДО"ДТДиМ" – «Дружба».

Праздник завершился символичным прощанием с зимой – артисты торжественно отпустили Солнышко из воздушных шаров в небо и все присутствующие на праздники смогли загадать свои заветные желания.

Информация и фото МБУ «КДЦ».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42196/