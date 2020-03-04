Мошенники выманили деньги у озерского ГУФСИНовца, надавив на жалость

В Озерске вынесен приговор паре мошенников, которые выманивали деньги через соцсети, апеллируя к добрым чувствам людей.

Как рассказали в пресс-службу Озерского горсуда, в октябре 2018 года, используя профиль в социальной сети, мужчина под женским именем написал работнику исправительного учреждения, сообщив заведомо ложные сведения о том, что является матерью двух малолетних детей, вдовой сотрудника правоохранительных органов, испытывающей финансовые трудности в связи с частыми болезнями ребенка. Кроме того, он вступил в преступный сговор с женщиной, которая в случае необходимости могла бы отвечать по телефону.

«Потерпевший, не подозревая о ложности сообщенных ему сведений, желая помочь девушке, перевел 22 тыс. рублей на разные счета абонентских телефонных номеров и счет банковской карты, которые подсудимые обналичили и потратили на собственные нужды», – говорится в сообщении.

Аналогичным способом похитили более 11 тыс. рублей у другого лица.

Приговором Озерского городского суда оба виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц. Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев в колонии строгого режима, соучастнице суд дал 2 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Гражданские иски прокурора в защиту интересов потерпевших удовлетворены в полном объеме, с подсудимых солидарно взысканы суммы материального ущерба.

https://dostup1.ru/society/Moshenniki-vymanili-dengi-u-ozerskogo-GUFSINovtsa-nadaviv-na-zhalost_124520.html