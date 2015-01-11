Детский эколого-биологический центр воспитывает юных озерчан с добрым сердцем

В Озерске попасть в мир экзотических растений и животных, не уезжая далеко и прогуливаясь при этом без верхней одежды, может любой житель города.Таким местом для озерчан и гостей Озерска был и остается Детский эколого-биологический центр - старейшее в округе учреждение дополнительного образования (создан в 1952 году).

В ДЭБЦ расположены музей природы, геологический музей, ботанический сад площадью 500 кв.м, выгоночная цветочная теплица на 500 кв.м, розарий (с подогревом) на 75 кв.м, этнографический музей, актовый зал на 120 мест, камнерезная мастерская, учебно-опытные участки площадью более 4 гектаров, конеферма, манеж для выгула и тренировок лошадей, музей под открытым небом «Блиндаж», который недавно вошел в состав участников долгосрочной программы «Школьный музей Победы», месяц назад ему был присвоен статус партнера Музея Победы.

Директор ДЭБЦ Наталья Косажевская, несмотря на то, что работает непосредственно с природой, на ее милости не уповает, активно и успешно взаимодействуя с администрацией Озерского городского округа и ФГУП «ПО «Маяк». В 2017 году в центре появилась новая конная тренировочная площадка – результат победы в конкурсе, объявленном «ПО «Маяк».

-Нам очень помогают и администрация, и производственное объединение «Маяк»: благодаря их поддержке в прошлом году заменена кровля на учебном здании, была встроена современная система вентиляции: у нас в помещении находится много животных, несмотря на ежедневную уборку, естественные «ароматы» неизбежны, вентиляция спасает, - рассказывает руководитель центра.

Один из «жителей» ДЭБЦ радостно встречает Наталью Викторовну: кенгуру Плутоша, который появился в центре по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера, несколько месяцев живет в просторном вольере.

- Наш Плутоша очень любит ягоды земляники из нашей теплицы, постоянно их ест на десерт, неравнодушен и к побегам бамбука, овощам и фруктам. У него хороший аппетит и добрый нрав. Меня узнает, ждет по утрам, - смеется Наталья Косажевская.

В теплице растет не только любимая Плутошей земляника, но и более двух сотен самых разных, в том числе экзотических растений – бананы, лимоны, гигантские кактусы, цветущие орхидеи, гранат, инжир, виноград. В 2018 году благодаря спонсорской помощи ФГУП «ПО «Маяк» была завершена установка новых оконных блоков (всего более 40). Кроме того, после победы в конкурсе социальных проектов градообразующего предприятия выполнено остекление обеих теплиц, где расположен уникальный даже по меркам региона ботанический сад.

С таким трудоспособным творческим коллективом и энергичным руководителем ДЭБЦ ждет стабильный успех. Педагоги центра занимаются важным делом, воспитывая озерчан с доброй душой и добрым сердцем. Все, кто сюда приходит, через любовь к животным, к природе получает бесценный опыт бережного отношения к окружающему миру, к планете, на которой мы все живём.

Контактные телефоны по организации экскурсий в ДЭБЦ 7-64-94, 7-66-92, 7-65-96. Сайт http://ozersk-debc.ru/

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42211/