В Озерске учащиеся сдают ГТО в своих школах

В 2015 году на базе КСК «Лидер» для всех жителей округа, желающих сдать нормативы ГТО, был открыт Центр тестирования. Кроме того, специалисты МБУ «Арена» готовы сами приехать в образовательные учреждения, чтобы дети смогли приступить к сдаче нормативов в родном спортивном зале.

Особенно удобно сдавать ГТО в своих поселковых школах ребятам из Метлино и Новогорного. Но эта практика пришлась по душе и озерским образовательным учреждениям. Последние два года специалистов «Арены» приглашают не только в посёлки, но также и в школы города. Ребята организуются вместе по несколько классов, но не менее одного. В прошлом году был пример, когда в школе №30 для сдачи ГТО собрались сразу сто школьников. Преимущество сдачи ГТО в школе в том, что дети и подростки проходят регистрацию на сайте gto.ru (обязательное условие для того, чтобы принять участие в этой спортивной программе). Главное, чтобы в школе был оборудованный спортивный зал. Дети могут собраться во время учебных занятий или после уроков.

Благодаря таким выездным мероприятиям, только за минувшую неделю к сдаче нормативов приступили более 200 школьников из школ №21, №23, №35 и №25.

В школе №25 для сдачи ГТО собрались ребята из нескольких параллелей: пятый, шестой, седьмой и одиннадцатый классы. Они выполняли четыре упражнения: наклон из положения стоя, поднимание туловища лёжа на спине, отжимание (подтягивание) и прыжок в длину, то есть первый обязательный тест, проверку на силу и гибкость. Всего изъявили желание поучаствовать в сдаче комплекса ГТО более сорока учащихся. Пока специалисты МБУ «Арена» разворачивают инвентарь, школьники вместе со своими учителями по физкультуре разминаются, готовятся к тестированию.

– Дети увлечены процессом, – рассказывает заместитель директора школы №25 по воспитательной работе Лилия Хуртова. – Мы не ставили целью заставить ребят. Начиная с сентября, мы рассказывали, пропагандировали положительные моменты участия в комплексе ГТО. В итоге, сегодня пришли те, кому это действительно интересно. Мы обратились в МБУ «Арена» и сотрудники сами предложили прийти к нам школу. Это первое мероприятие, далее сдача нормативов ГТО у нас в школе запланирована на 13 марта. Я надеюсь, что следующий этап мы будем также организованно, все вместе сдавать уже на стадионе, на свежем воздухе.

– Сегодня пришёл сдать нормативы ГТО, надеюсь, что золотой знак отличия мне поможет при поступлении в ВУЗ, – поделился своей мотивацией учащийся 11 класса школы №25 Владислав Голиков. – Планирую сдать все нормативы, считаю, что шансы есть, пока всё получается.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42215/