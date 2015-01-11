Новости службы спасения

06 марта 2020 в 16.01 по линии 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа от очевидца поступило сообщение о том, что на ул. Матросова стоит бесхозный пакет с торчащими проводами.

Были оповещены все службы экстренного реагирования округа. На место происшествия в 16.04 выехала дежурная смена спасателей для участия в оцеплении.

Пакет был проверен кинологической службой УВД, угрозы взрыва не было, в пакете оказался мусор. В 16.30 был дан отбой тревоге.

Напоминаем, что при обнаружении подозрительного предмета (бесхозный сверток, портфель, сумка, коробка и т.п.) в учреждении, общественном месте, транспорте, подъезде и т. п. необходимо

· немедленно сообщить о находке официальному лицу: охраннику, сотруднику полиции, кондуктору транспортного средства или по телефонам 02, 01;

· не трогать, не передвигать подозрительный предмет, не паниковать, не кричать;

· не пользоваться сотовой связью вблизи подозрительного предмета;

· по возможности не подпускать к подозрительному предмету других лиц;

· дождаться прибытия представителей правоохранительных органов и указать им местонахождение подозрительного предмета;

· объяснить детям, что опасно трогать, поднимать, наступать, пинать бесхозные предметы на улице, общественном месте, транспорте или в подъезде (пустые коробки, пакеты, упаковки, игрушки, сотовые телефоны и т.д.).

Убедительная просьба к жителям округа!

Не забывайте свои личные вещи в местах массового пребывания людей!