Россиян предупредили о приближении финансового кризиса

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о высокой вероятности начала финансового кризиса в России.

Прогноз основан на показателе индекса ACRA FSI, который 10 марта вырос до отметки 3,1 пункта.

«С 2006 года столь резкие колебания ACRA FSI происходили лишь 12 раз – в 2008, 2009 и 2014 годах. Значения индекса выше 2,5 пунктов могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», – говорится в сообщении агентства.

Причиной скачка индекса АКРА называет снижение экономической активности из-за распространения коронавируса. Также давление на сырьевые цены оказывает новость о прекращении действия сделки ОПЕК+. Это привело к ослаблению рубля и снижению котировок на российском фондовом рынке.

Отмечается, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.

https://dostup1.ru/finance/Rossiyan-predupredili-o-priblizhenii-finansovogo-krizisa_124681.html