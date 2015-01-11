После непродолжительной болезни на 83-м году жизни скончался Юрий Федорович Носач

Администрация и Собрание депутатов Озерского городского округа выражают искренние соболезнования родным и близким Юрия Федоровича.

Будучи человеком с активной гражданской позицией, он и на заслуженном отдыхе не умел сидеть без дела, смотрел вперед и активно интересовался всем, что происходит на «Маяке» и в Озерске – погружался в самую гущу событий, всегда имел собственное мнение, воспринимал общие удачи и неудачи как свои. Юрий Федорович дважды был избран председателем Общественной палаты Озерского городского округа (2011-2014 гг.), с большой ответственностью относился к своим обязанностям и за несколько лет успел сделать немало добрых дел и принять много ответственных решений в интересах жителей.

Его уход болью отозвался в сердцах озерчан. Мы скорбим и навсегда оставим в своей памяти светлый образ этого незаурядного Человека.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/42258/