«Территория бизнеса» г. Кыштым приглашает на бесплатный семинар

Информационно-консультационный центр г. Кыштыма приглашает принять участие в бесплатном семинаре «Тренды соцсетей 2020».

Уникальная возможность познакомиться с услугами фонда развития предпринимательства Челябинской области – «Территория Бизнеса».

Семинар пройдет при поддержке Фонда развития предпринимательства Челябинской области – «Территория Бизнеса».

Спикером семинара является Сергей Полторак - руководитель SMM-агентства, практик с более чем 10-ти летним опытом в digital-проектах, с опытом работы на крупных предприятиях и федеральных проектах.

Для участия в семинаре необходима регистрация:

тел: +79123151677

эл. почта: IKC-74.ru@yandex.ru (заявка во вложении)

Дата проведения: 17.03.2020г.

Регистрация участников в 10:30, начало семинара в 11:00.

Место проведения: г. Кыштым, ул. Калинина, 201. (3 этаж - офис филиала «Территории Бизнеса»)

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42265/