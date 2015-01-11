Сотрудниками полиции на территории Озерского городского округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Условник»

С 10 по 19 марта 2020 года сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с сотрудниками ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области на территории Озерского городского округа с целью снижения уровня и предупреждения рецидивной преступности среди лиц, находящихся на контроле ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области проводится оперативно – профилактическое мероприятие «Условник».

В ходе данного мероприятия совместно с сотрудниками ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области будет осуществляться проверка данной категории лиц по месту жительства, с выяснением обстоятельств, касающихся трудоустройства, обучения, проведения досуга, а также необходимой социальной или иной помощи.

Среди населения проводятся разъяснительные работы, направленные на недопущение совершения преступлений и административных правонарушений.