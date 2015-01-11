Ветераны с благодарностью приняли почетную награду

Сегодня во дворце культуры «Маяк» состоялось вручение озерским ветеранам юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В церемонии принял участие глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

Напомним, что в Озерске акция по награждению в честь исторического события, имеющего общегосударственное значение, началась накануне Дня защитника Отечества и с тех пор прошло несколько подобных мероприятий.

Как и ранее, в каминный зал дворца культуры были приглашены несколько десятков ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий: тружеников тыла, малолетних узников фашистских лагерей, инвалидов и жителей блокадного Ленинграда. По состоянию здоровья пришли не все, кого ждали, но сумевшим найти в себе силы было оказано максимальное внимание.

- Уважаемые ветераны, я с большим почтением вручаю вам юбилейные медали и еще и еще раз хочу сказать спасибо за ваш подвиг, за то, что вы сделали для всех последующих поколений – за возможность жить в прекрасной и свободной России. Низкий вам поклон! - глава округа Евгений Щербаков выразил надежду, что увидится с присутствующими очень скоро - 9 мая, на городских торжествах, посвященных Великой Победе.

Вместе с руководителем муниципалитета ветеранов поздравил заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Сергей Кириллов:

- В этом году мы будем отмечать два 75-летия – Великой Победы и атомной отрасли России. Озерск продолжал защищать мир и спокойствие в послевоенные годы. Хочу сказать, что ваши завоевания – в надежных руках внуков и правнуков, которые с особым трепетом относятся к Дню Победы, и, я уверен, передадут память о подвиге советского народа своим детям. Крепкого вам здоровья, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне!

Двое из пришедших на торжество ветеранов не смогли сдержать благодарных эмоций: получив почетную награду, Вера Нехина прочитала стихи о войне собственного сочинения, Петр Петровский акапельно спел о русских березах.

Музыкальный подарок преподнесла убеленным сединам гостям дворца исполнительница бардовских песен Светлана Спесивцева.

В завершение встречи ветераны и официальные лица сфотографировались на память.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42271/