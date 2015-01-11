В Озерск приедет новоуральский театр кукол «Сказ»

Закрытые территории долгое время были лишены возможности знакомиться с культурой других атомных городов. Это, в какой-то степени, ограничивало возможности профессиональных театров обмениваться опытом, сотрудничать с коллегами по цеху, делиться наработками и достижениями.

А у зрителей не было возможности увидеть творчество других постановщиков и артистов. Благодаря проекту "Обменные гастроли", приоткрылся заветный занавес. Озерский театр кукол «Золотой петушок» и Новоуральский театр кукол «Сказ» договорились поменяться спектаклями.

В Озерске 19 и 20 апреля будет показан интерактивный спектакль «Сказка для слонов».

Постановка состоит из нескольких сказок английского детского писателя Дональда Биссета. Юные зрители станут свидетелями необычных историй обычных животных. Слоны во сне увидят добрые сказки, предназначенные только для них. Произведение больше понятно маленьким зрителям, чем взрослым, потому что это бесконечная игра, с особенной логикой и фантазией. Детский задор охватывает с самого начала спектакля до самого конца. Сказка - результат слаженной работы Московской постановочной группы - режиссер Юрий Устюгов, художник - Ольга Устюгова и работников Новоуральского театра кукол.

Самое главное в спектакле - интерактив и игра. В постановке используются детские картины, нарисованные ребятами перед показом. А подушками, которые будут выдавать при входе, можно будет покидаться прямо в зале! Это уникальный случай, когда юным зрителям разрешается немного побаловаться... Африканские мелодии создают настроение и полное ощущение путешествия в сказку для слонов.

Новоуральским зрителям артисты театра кукол «Золотой петушок» - Алена Захарчук, Регина Филимонцева и Роман Соловьев, расскажут как вести себя на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, чтобы не попасть в сложную ситуацию.

Придумал и поставил «Дорожную азбуку» Дмитрий Ерохин, главный режиссер театра кукол, музыку написал Сергей Гальперин, художник-постановщик – Эльвира Курманова (г. Челябинск). Правила, рассказанные сказочными героями, лучше усваиваются. А интерактивное включение детей в действие, превращает спектакль в реальную ситуацию, которая может случиться с каждым. Веселые разноцветные человечки расскажут детям и взрослым как вести себя на дорогах. А инспектор дорожного движения Степан Дорожкин проверит, усвоена ли инструкция по безопасности. Неугомонные герои – Красный, Желтый и Зеленый, готовы помочь ребятишкам правильно ориентироваться на улицах города с интенсивным движением автотранспорта. Легко и непринужденно познакомят с дорожными знаками, научат ими пользоваться.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42269/