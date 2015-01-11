Синоптики пообещали южноуральцам снег в выходные

Облачная погода с порывистом ветром, снегом и дождем ожидается в выходные в Челябинской области, при этом температура воздуха днем будет выше климатической нормы.

В пятницу, 13 марта, синоптики прогнозируют в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, порывы ветра до 14 метров в секунду. Предстоящей ночью будет от минус трех до плюс двух, в низинах – до восьми ниже нуля, завтра днем – плюс 5-10, в пониженных участках рельефа – около нуля.

В субботу и воскресенье, по предварительным данным, местами осадки будут сильными, ветер усилится – его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, ночью ожидается от минус четырех до плюс трех, днем – плюс 2-8.

Атмосферное давление существенно понизится – в ближайшие сутки в Челябинске оно упадет до 733 мм ртутного столба.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-poobeschali-yuzhnouraltsam-sneg-v-vyhodnye_124739.html