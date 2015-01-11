Из-за коронавируса на Южном Урале ограничили проведение массовых мероприятий

В Челябинской области из-за риска распространения коронавирусной инфекции власти отказались от проведения фестиваля «Крымская весна» и других массовых мероприятий.

«Ссылаясь на рекомендации оперативного штаба и правительства РФ, в Челябинской области принято решение об отмене массовых мероприятий. Особенно это касается проведения мероприятий в закрытых помещениях с участием более 500 человек. Лучше лишний раз побыть дома, избегать толпы во избежание передачи инфекционных заболеваний», – прокомментировала заместитель руководителя Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что случаев заболевания новым коронавирусом на территории Челябинской области не выявлено. Медицинское наблюдение устанавливается за прибывшими из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании и Франции.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Федеральное правительство приняло решение временно приостановить авиасообщение с перечисленными странами.

https://dostup1.ru/society/Iz-za-koronavirusa-na-Yuzhnom-Urale-ogranichili-provedenie-massovyh-meropriyatiy_124732.html