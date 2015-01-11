Роспотребнадзор: Коронавирус может передаваться через деньги

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса – используя их, следует соблюдать меры предосторожности.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным ВОЗ, коронавирус может быть активен на бумаге три-четыре дня, а на пластике – до девяти дней. «Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают "чистые" банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки», – уточняется в пресс-релизе.+

Расплачиваясь картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кода, самый безопасный способ – бесконтактные платежи, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Санитарные врачи напоминают о необходимости регулярно мыть руки, протирать гаджеты дезинфицирующими средствами.

https://dostup1.ru/society/Rospotrebnadzor-Koronavirus-mozhet-peredavatsya-cherez-dengi_124804.html