Ватная вода. Озеро на Урале покрылось ледяными волосами

Озеро в Челябинской области покрылось ледяными волосами. Загадку природы обнаружили на озере Иртяш. Вода в водоеме замерзла таким образом, что превратилась в яркие «стеклянные» нити.

Вода – уникальное вещество, так как его плотность в твердом состоянии выше, чем в жидком. Молекулы расположены близко, но часто разрушаются и образуют разные кристаллические решетки, которые порой принимают причудливые формы.

Странный лед находят по всему миру, пишет cheltv.ru. Например, в США озеро Мичиган ежегодно покрывается мелкими осколками, напоминающими битое стекло. Происходит это после резкой смены погоды и сильного ветра. Вода застывает небольшими пластинками, которые как бы наползают друг на друга.

Удивительный по красоте лед находили и в Европе. На берегу острова Хайлуото в Финляндии случайно обнаружили «стеклянные» шары. Вероятно, лед «скатался» в округлые формы во время прибоя.

Иногда на водоемах образуются «ледяное сало» или «ледяные блины». Это происходит во время снегопада. На поверхности озера сначала возникает пленка, которая потом разрывается на части. Такие льдины до круглой формы отшлифовывают вода и ветер.

А «ледяные цветы» появляются при резком понижении температуры. Вода замерзает так, что превращается в рыхлые скопления, похожие на растения.

Бывает, что лед становится похожим на мозаику. Его еще называют полигонально-жильным, потому что состоит он из вертикальных и наклонных слоев замерзшей воды.

А на Байкале и в Антарктиде находят бабл-лед. Воздушные пустоты образуются из-за пузырьков воздуха или метана, которые поднимаются со дна водоема так быстро, что успевают застыть.

https://www.cheltv.ru/vatnaya-voda/