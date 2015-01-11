Театр кукол «Золотой петушок» приглашает на выставку «Куклы и люди»

Озерский городской музей придумал замечательную выставку, с точным названием, отражающим ее суть «Куклы и люди». Собрав работы талантливых мастеров, для которых детское увлечение стало хобби на всю жизнь, пригласили участвовать и театр кукол «Золотой петушок».

Погрузиться в мир игрушек - разнообразный и удивительный, было интересно и увлекательно. Игрушки, сделанные своими руками, излучают доброту мастера. Долго не отпускают, оставляя в душе теплый след. Театр кукол готов стать постоянной выставочной площадкой для мастеров. И первые работы уже ждут своих посетителей.

Приходя на спектакли в "Золотой петушок" ими можно будет полюбоваться, познакомиться, придумать имена. И даже рассказывать им свои секреты!

Знакомьтесь с мастерами.

Ирина Окунева:

- С раннего детства я люблю рисовать. Это моё увлечение привело к профессии, делу всей моей жизни. Работала учителем ИЗО и черчения в школе. Куклы выбирают своего мастера. Меня выбрали авторские, текстильные, которые я шью на руках.

Наталья Сосюрко:

- Работаю во Дворце творчества детей и молодежи педагогом дополнительного образования. Куклы завораживают с детства. Вырезала из поролона, приклеивала волосы из кусочков меха и ниток. Играла в придуманные истории... В основном я свои куклы делаю из текстиля, бересты, природного материала.

Выставка действует в дни показа спектаклей театра кукол «Золотой петушок».

Дизайн выставки и фотография Евгении Абросимовой.

Информация предоставлена театром кукол «Золотой петушок»

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42297/