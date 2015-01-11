Российским школьникам могут продлить весенние каникулы из-за Covid-19

Правительство РФ рассматривает возможность продления весенних школьных каникул из-за распространения коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине в минувшие выходные. По словам источника издания в правительстве, эти меры поручено проработать для решения об их реализации.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин предложил меры для стабильного функционирования экономики в условиях распространения коронавируса. В частности, он поручил до 18 марта подготовить план первоочередных действий. В него должны войти меры по поддержке торговли, позволяющие сформировать надежный запас товаров первой необходимости, а также отдельных отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за распространения инфекции, поддержка малых и средних предприятий.

По данным Минздрава, в Челябинской области на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.

https://dostup1.ru/society/Rossiyskim-shkolnikam-mogut-prodlit-vesennie-kanikuly-iz-za-Covid_124834.html