Глава округа поздравил озерских ветеранов с 90-летием

Евгений Щербаков посетил на дому двух прекрасных женщин – Александру Александровну Екимову и Ефросинью Прокопьевну Жаркову. Обе живут в Озерске, окруженные вниманием и заботой близких, и 14 марта отметили свои славные юбилеи.

Каждой имениннице глава округа подарил торт, но прежде всего выполнил почетную миссию - зачитал поздравление от Владимира Путина и вручил медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В послании Президента РФ, в частности, сказано о том, что за плечами ветеранов - большая жизненная школа, тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженный труд по восстановлению страны из руин:

- Великую любовь к Родине, ответственность за ее настоящее и будущее вы передаете нам и грядущим поколениям. Желаю Вам здоровья, бодрости духа и благополучия!

Вместе с Евгением Щербаковым уважаемых озерчанок навестили: начальник Управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова и председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев. Они подчеркнули, что в течение нескольких последних лет в округе было проведено обследование условий проживания участников Великой Отечественной войны, собрана информация о состоянии их здоровья, о том, какая им нужна помощь (в случае необходимости к делу подключаются социальные работники).

Официальны гости поинтересовались самочувствием Александры Александровны и Ефросиньи Прокопьевны: несмотря на преклонный возраст обе женщины бодры и оптимистично настроены. А также пожелали им долгих лет жизни и выразили готовность навестить их в связи с 95-летием.

- Скоро День Победы – и мы ждем встречи с ветеранами на параде 9 мая. Самое ценное для нас – общение с этими людьми, у которых несмотря на пережитые трудности, светятся глаза и душа распахнута миру. Молодым надо брать с них пример, учиться такому же трудолюбию и жизнестойкости, - отметил Евгений Щербаков после встречи с юбилярами.

Из биографии А.А. Екимовой: родилась в 1930 году в деревне Арданово Вологодской области. Детство пришлось на военное время: с 11 лет работала на колхозных полях (боронила землю) - летом, зимой училась в школе. Поздними вечерами вместе с подругами пряла пряжу и вязала носки, которые артель направляла на фронт. Денег за работу не получали, мечтали, чтобы быстрее закончилась война.

В 1954 году вместе с мужем приехала в Озерск, около двух лет работала в пожарной охране (режим был как у военных), затем устроилась в УЖКХ дворником, там же 13 лет проработала маляром. Дольше всего – 30,5 лет – трудилась в ЖДЦ, откуда вышла на пенсию.

Воспитала троих детей – двух дочерей и сына.

Из биографии Е.П. Жарковой: родилась в деревне Волще Курганской области. Начала трудиться с 7 лет: садилась на повозку, запряженную лошадьми, и возила сено в пункт приема. В 9 лет ей доверили возить зерно с поля на склад, самостоятельно высыпала мешки и взвешивала груз. Учиться было некогда (окончила всего 3 класса), нужно было помогать фронту.

В 20 лет вышла замуж, супруг вызвал ее в г. Озерск, где 42 года проработала в Отделе детских дошкольных учреждений (ОДДУ) – сначала нянечкой, затем стирала детское белье, помогала поварам в приготовлении пищи. Много любви, терпения и внимания отдавала ребятишкам.

Воспитала двоих детей: сына (проживает в Литве, пенсионер) и дочь (работает в ДДУ старшей медицинской сестрой).

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42302/