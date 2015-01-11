Минкульт РФ приказал закрыть театры, музеи и цирки

Министерство культуры РФ приняло решение закрыть для посетителей подведомственные учреждения из-за распространения коронавируса.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей», – говорится в документе на сайте ведомства.

Этот же приказ адресован руководителям театров, филармоний, цирков, иных организаций исполнительских искусств, а также осуществляющих публичную демонстрацию фильмов.

По последним данным Роспотребнадзора, за сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции: четыре в Москве, по два в Самарской, Калининградской и Тверской областях, по одному в Московской области, Красноярском крае, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской областях, Татарстане, Хакасии, в Свердловской, Архангельской и Ярославской областях.

Всего в РФ на сегодняшний день выявлено 114 случаев Covid-19.

https://dostup1.ru/society/Minkult-RF-prikazal-zakryt-teatry-muzei-i-tsirki_124882.html