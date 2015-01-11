Акции на сотни наименований. На Южном Урале снижаются цены на продукты

Жители региона теперь могут купить хлебобулочные и кондитерские изделия по сниженной цене. Производители подключились к региональной акции “Южноуральский продукт”.

Она стартовала полтора месяца назад по иницитиве губернатора Алексей Текслера. Идею подержали южноуральские холдинги и снизили цены на свои товары. Найти такие продукты на полках можно по специальным аншлагам “Южно – Уральский продукт”.

“Ежедневно у нас представлено около 30- 40 штук. Это такой ряд ассортиментной продукции – бакалея, кондитерские изделия и мясное производство – охлеждённая птица и мясо”, – сообщил региональный директор торговой сети Владислав Попов.

Изначально снизили цены на муку, макароны, масло и мясо. Сейчас в списке уже около сотни наименований – это и южноуральские овощи, колбаса, хлеб, печенье.

“В данный момент одна позиция участвует. Наше довольно оригинальное сахарное печенье “Апельсинка”. Ежемесячно мы проводим промо и на другие продукты также”, – сообщил коммерческий директор кондитерской фабрики Сергей Ульянов.

На какой именно товар делать скидку, производители договариваются с супермаркетами. Акционные продукты разделили между всеми сетями. Так, например, в одном магазине можно найти макароны и масло со скидкой, во втором колбасу, хлеб или каши.

“Более 117 наименований продукции региональных производителей получили снижение по цене. В первую очередь благодаря и производителям, и представителям торговых сетей, к этому мероприятию у нас подключаются в том числе уже небольшие сети региональные”, – сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Акция действует не только в Челябинске, но и в Копейске, Магнитогорске, Миассе, Чебаркуле, Златоусте.

https://www.cheltv.ru/aktsii-na-sotni-naimenovanij/