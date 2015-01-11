Президент Путин дал челябинскому губернатору новую должность

Президент России Владимир Путин дал губернатору Челябинской области новую должность – Алексей Текслер назначен руководителем рабочей группы в Госсовете.
Согласно документу, подписанному президентом в среду, 18 марта, Алексей Текслер назначен руководителем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы».
Распоряжение вступило в силу сразу после подписания.
https://dostup1.ru/politics/Prezident-Putin-dal-chelyabinskomu-gubernatoru-novuyu-dolzhnost_124928.html