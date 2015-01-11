Школы – свободное посещение, вузы – дистанционное. Какие ограничения ввели на Южном Урале?

С 19 марта все школьники региона переходят на свободное посещение. Это значит: если родители не хотят отпускать ребенка в школу, опасаясь вирусов, достаточно просто написать заявление.

Учиться, не выходя из дома, можно как минимум до 10 апреля. До этого же дня действует ограничение на проведение досуговых мероприятий. Какие еще важные решения приняли накануне на оперативном штабе по коронавирусу?

Алексей Текслер подробно останавливается на продуктовой безопасности. «Эффект пустых полок» было напугал южноуральцев. Но это не дефицит, а лишь видимость. Продукты раскупали так быстро, что витрины просто не успевали пополнять. Сейчас магазины перешли на новый, ускоренный режим выкладки. В каждом из них есть запас необходимых товаров как минимум на 2 месяца. По некоторым позициям – до полугода.

«Слава богу, мы тот регион, который себя обеспечивает практически всем необходимым. Особое внимание мы уделяем тем позициям, которые сейчас наиболее востребованы – это сахар, мука, крупы, консервы», – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В Магнитогорске по-прежнему быстрее всего разбирают консервы, гречку и макароны. Полки магазинов, конечно, не “ломятся”. Есть еще “пробелы”. Но, кажется, покупатели вместо опустошающих набегов все же перешли к более спокойным покупкам.

Что у нас запасы в стране кончились? – такого же не может быть.

Нет никакой паники. Всего вдоволь вон!

Ситуация, конечно, волнует. Но я пока не определилиась – набирать, не набирать.

Вот и в руководстве магазина успокаивают, поставки – стабильные.

«Товара достаточно, машина ходит через день, если чего-то не хватает, мы выносим со склада, так как машина ходит через день, товарного запаса в принципе в норме у нас», – утверждает директор магазина Ирина Поляцко.

Никакого дефицита нет и в лабораториях. Тест-систем для определния коронавируса хватает. Анализы делают пока в лаборатории Роспотребнадзора. А со следующей недели запустят еще три. Сейчас обучают персонал и перенастраивают оборудование.

«На самом деле это не просто лизнуть бумажку и не просто взять мазок, как некоторые представляют. Берется кровь из вены, потом мазок из носоглотки. И это все анализируется», – комментирует руководитель Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов.

На следующей неделе придет большая партия тест-систем из Москвы, тогда анализ будут проводить не только по необходимости, но и по желанию, притом бесплатно.

https://www.cheltv.ru/shkoly-svobodnoe-poseshhenie-vuzy-distantsionnoe/