Жара до +28 °С. Синоптики рассказали о погоде на Урале в апреле

Синоптики дали предварительный прогноз погоды в Челябинске на апрель 2020 года. По календарю первым месяцем весны является март. Однако метеорологи считают, что она приходит в регион в апреле, когда среднесуточная температура превышает 0 °С. По многолетним наблюдениям точкой отсчета можно считать 6 число этого месяца.

После аномально тёплой зимы 2019-2020 годов жители ждут комфортную весну. По прогнозу, так, вероятно, и будет. Температура начнет существенно повышаться с 5 апреля – до +8+9 °С. В середине месяца наступит настоящее лето. Уже 13 апреля возможно повышение температуры до +18 °С.

По наблюдениям синоптиков, на Южном Урале в апреле бывает настоящая жара. Абсолютный максимум температуры воздуха в регионе в этом месяце составляет +28 °С, а абсолютный минимум -30 °С. Изредка наблюдаются грозы 1-3 дня, но могут быть град и пыльные бури.

Радует, что в течение 27-28 дней на всей территории области в апреле светит солнце. Правда, метеорологи предупреждают о возможном усилении ветра в отдельные дни до 15-20 метров в секунду.

Не стоит забывать и о буранах. Обычно в апреле до 11 дней наблюдаются метели, но гололедицы на дорогах почти нет.

В первую неделю апреля начинается процесс интенсивного снеготаяния, а сход снежного покрова на Южном Урале обычно приходится на 19 число.

К концу месяца почва полностью оттаивает, поэтому садоводы и огородники начинают активно заниматься работами на приусадебных участках. Неблагоприятными днями для посева семян в апреле 2020 года являются 8, 22, 23 и 24 апреля.

https://www.cheltv.ru/zhara-do-28-s-sinoptiki/