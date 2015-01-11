Озерская ветстанция информирует

В соответствии с перечнем поручений по итогам внеочередного заседания от 14.02.2020 г. № 2, утвержденных Министром сельского хозяйства Челябинской области, по предупреждению возникновения и ликвидации заразных болезней, общих для человека и животных, на территории Челябинской области, уведомляем:

1. До выяснения источников, путей и способов распространения возбудителя коронавирусной инфекции (COVID-2019) приостановить проведение выставочных и культурно-массовых мероприятий, на которых предлагается демонстрация животных (в том числе диких).

2. Принять меры по предотвращению возможности прямых контактов населения (без использования специальных средств защиты) с животными (в том числе дикими) или поверхностями, с которыми животные контактировали.

3. Приостановить реализацию животных, в том числе диких, экзотических и декоративных (включая насекомых, земноводных, рептилий и других), а также живых рыб и гидробионтов, сырья и продукции животного происхождения, не подвергнутой тепловой обработке, в местах несанкционированной торговли, на сельскохозяйственных рынках, рынках «выходного дня» и «птичьих рынках».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42373/