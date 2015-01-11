Текслер утвердил план по устойчивому развитию региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с коронавирусной инфекцией.

В плане есть пункты, касающиеся как бизнеса, прежде всего, малого и среднего, так и жителей региона, прежде всего старшего возраста. Кто и как будет обеспечивать реализацию плана.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Число отраслей, которые существенно задела ситуация с карантином из-за коронавируса, растет. В первую очередь, это общепит и гостиницы. Самый пострадавший – малый бизнес, которому необходимы наибольшее внимание и первоочередные предложения.

В Челябинской области – согласно плану – будет создан штаб по работе с предприятиями и организациями, чьи доходы резко сократились, кроме того, будут проработаны меры господдержки системообразующих для экономики региона предприятий.

«Предусмотрен ряд мер для поддержки малого и среднего бизнеса. Это будет докапитализация Фонда развития предпринимательства для оказания гарантийной поддержки и предоставления микрозаймов. Появится упрощенная программа краткосрочного льготного кредитования на оборотные средства для микробизнеса, а также программа по рефинансированию задолженности. Будут введены отсрочки на уплату арендных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства, пользующимися государственным и муниципальным имуществом», – говорится в постановлении, подписанном губернатором.

Так, субъекты малого и среднего предпринимательства могут заключить дополнительное соглашение к договору аренды госимущества, предусматривающее отсрочку уплаты арендных платежей: предлагается вариант, чтобы арендная плата за 2020 год была бы внесена равными частями в 2021 году.

Также в плане Текслера содержится перечень мероприятий для улучшения экономической обстановки. В том числе кредитным организациям будет рекомендовано установить мораторий на рост процентных ставок, а также на досрочное истребование задолженности по выданным кредитам. Появится законопроект по инвестиционному налоговому кредиту. Предполагается субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам для сельскохозяйственных производителей в целях стабилизации цен на продовольствие. «Будет введен мораторий на проверки малого бизнеса для всех случаев, когда предпринимательская деятельность не несет существенных рисков для жизни и здоровья граждан», – уточнил Алексей Текслер.

Отклик от министерств и ведомств последовал незамедлительно. Так, министерство экологии Челябинской области до 1 мая приостанавливает проведение новых плановых проверок предприятий. Также будут приостановлены проверки по линии охотнадзора. «Проверки, которые начались до 23 марта, будут завершены в максимально короткие сроки. Единственное, на что не распространится запрет, это проведение рейдовых мероприятий в период неблагоприятных метеоусловий. Также будут проводиться внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни или здоровью граждан, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», – сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Напомним, Гострудинспекция и Управление Федеральной антимонопольной службы до 1 мая приостановили проверки в Челябинской области. «Приостановлены все проверочные мероприятия, кроме тех, которые начаты в связи с угрозой жизни и здоровью. Кроме того, остановлен личный прием граждан, заявления просим направлять через интернет, факсом или почтой», – заявил руководитель трудовой инспекции в Челябинской области Павел Шишмаков.

Антимонопольщики просят заявителей в приоритетном порядке выбирать электронные способы связи и воздержаться от личного посещения управления. «Для участия в рассмотрении дел предлагаем использовать функционал программы Skype. Для этого необходимо направить ходатайство в ведомство не позднее, чем за один рабочий день до дня рассмотрения дела. Введена процедура о возможности заслушивания пояснений участников дел по телефону при подтверждении ими личности. При личном участии в рассмотрении дела просим направлять минимальное количество человек, представляющих участников», – говорится в сообщении Челябинского УФАС.

С 19 марта в Челябинской области распоряжением губернатора введен режим повышенной готовности с целью противодействия распространению коронавируса Covid-19. Напоминаем, что в Челябинской области действуют ограничения на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий с числом участников более 50 человек. Осуществляется переход на дистанционное обучение студентов и школьников (по заявлению родителей или законных представителей).

ЛЮДИ И ВИРУС

В плане, который утвердил губернатор, также содержится перечень мер социального характера, направленных на поддержку работающих южноуральцев в период кризисных явлений. В частности, работодателям будет рекомендовано развивать гибкие формы занятости с сохранением размера оплаты труда и обеспечения своевременности ее выплаты. Появится отдельная программа по снижению напряженности на рынке труда Челябинской области.

На Южном Урале будут мониторить ситуацию и оказывать меры поддержки семьям, попавшим в трудную ситуацию из-за ухудшения экономической обстановки. Управляющим и ресурсоснабжающим организациям будет рекомендовано не начислять пени на услуги ЖКХ для данной категории граждан.

Отдельно Алексей Текслер обратился к пожилым южноуральцам с просьбой максимально сократить контакты на время пандемии.

«Сегодня я обращаюсь к людям старшего поколения, особенно к тем, кто имеет хронические заболевания, пожалуйста, проявите особую заботу о себе в эти дни, не выходите из дома без особой необходимости, ограничивайте личные контакты, общайтесь с родственниками, друзьями по телефону, через интернет. Уверен, они поймут и поддержат ваше решение. Если вам нужны продукты или любая другая помощь по дому – смело звоните в органы социальной защиты по месту жительства, они получили все необходимые инструкции. Если вы почувствовали недомогание – сразу же вызывайте медиков, не занимайтесь самолечением. Ограничения, о которых я вас прошу, это мера вынужденная и временная, она продиктована заботой о вашем здоровье», – сказал, в частности, губернатор.

Его всецело поддержала первый заместитель, курирующая именно социальную сферу, Ирина Гехт: «Мы обращаемся, в первую очередь, к людям пожилого возраста, чтобы они минимизировали свои контакты на две недели. Если есть вопросы, то можно обращаться в министерство соцотношений. Все управления соцзащиты сегодня переориентированы на работу с пожилыми гражданами на дому – звоните, поможем, принесем продукты, лекарства», – сказала она.

ПРОДУКТЫ И ЦЕНЫ

Министр сельского хозяйства Алексей Кобылин заверил: продукты есть, дефицита нет. Ежедневный контроль ситуации будет осуществляться вплоть до прекращения пандемии. Но для тех, кто хочет держать руку на пульсе, министерство сельского хозяйства организовало «горячую линию», по которой можно сообщить о повышении цен на социально значимые товары в торговых сетях. Звонки по номерам 8 (351) 239-60-06, 239-60-07 принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00. Все сигналы, которые поступят в министерство сельского хозяйства, будут проверяться, а материалы по ним будут переданы в антимонопольную службу региона для дальнейшего реагирования.

Перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости:

- говядина (кроме бескостного мяса);

- свинина (кроме бескостного мяса);

- баранина (кроме бескостного мяса);

- куры (кроме куриных окорочков);

- рыба мороженая неразделанная;

- масло сливочное;

- масло подсолнечное;

- молоко питьевое;

- яйца куриные;

- сахар-песок;

- соль поваренная пищевая;

- чай черный байховый;

- мука пшеничная;

- хлеб ржаной, ржано-пшеничный;

- хлеб и булочные изделия из пшеничной муки;

- рис шлифованный;

- пшено;

- крупа гречневая – ядрица;

- вермишель;

- картофель;

- капуста белокочанная свежая;

- лук репчатый;

- морковь;

- яблоки.

Добавим, мониторинг цен на продукты питания проводит и УФАС. На 24 марта фактов отсутствия товара на полках или необоснованного роста цен на социально значимую продукцию в Челябинской области не выявлено.

Напомним, На 24 марта в Челябинской области один случай коронавируса подтвержден официально, шесть – условно, власти ждут результатов повторного анализа из Новосибирска.

Между тем: губернатор Челябинской области поручил полицейским подключиться к вопросам контроля за соблюдением карантинного режима лицами, вернувшимися из-за границы. Напомним, любой, кто возвращается из-за рубежа, должен позвонить на «горячую линию» Минздрава: 8 (351) 240-15-16, сообщить свои данные и оформить больничный лист в электронном виде, а также уйти на самоизоляцию.

https://dostup1.ru/society/MSB--podderzhat-lyudyam--pomogut-Texler-utverdil-plan-po-ustoychivomu-razvitiyu-regiona_125081.html