Озерские полицейские подвели итоги операции «Район»

20 марта на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки, сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители Администрации и собрания депутатов Озерского городского округа, народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

Председатель Общественного совета при УМВД Анна Романова вышла на службу вместе с полицейскими и наблюдала за работой дежурных частей, проверила служебную документацию, заполнение книг учета заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях, ознакомилась с условиями содержания административно задержанных лиц. Присутствовала на инструктажах сотрудников полиции, заступающих на службу.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 4 граждан по подозрению в совершении преступлений, в том числе 2 лица за раннее совершенные преступления.

Выявлено 103 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 40, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 29, 6 – за уклонение от исполнения административного наказания, за иные правонарушения – 34.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 26 мест концентрации правонарушителей. Всего за операцию было проверено 186 лиц подучетной категории, из них 28 лиц, состоящих под административным надзором, 92 лица - состоящее на профилактических учетах.

Полицейские совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Озерского городского округа посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с целью проверки условий их проживания. Всего было посещено 54 подучетных подростков и 33 родителя, отрицательно влияющих на детей.

Также проверено 5 владельцев огнестрельного оружия.

Проверено 12 объектов торговли (3 торговые точки, реализующие табачную продукцию, 9 торговых точек - алкогольную). Фактов реализации бестабачной продукции (снюсов) не выявлено.

Совместно с сотрудниками ФПС (МЧС) проверены объекты торговли и вручены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности. Правонарушений не выявлено.

Совместно с сотрудниками ГОСП посещено 17 квартир возможного проживания имеющих задолженность от 10 до 30 тыс. и более, вручено 13 уведомлений о возбуждении исполнительного производства, выписано 3 требования по оплате имеющейся задолженности и 2 извещения о явке в ГОСП.

Нарушений в сфере миграционного законодательства не выявлено.

Проведено 1 результативный обыск.

Подобные мероприятия полиция проводит на постоянной основе.