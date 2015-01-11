Ищем очевидцев!

7 марта 2020 года в период времени с 20:45 по 23:15, на неохраняемой стоянке стоянке возле дома №7 по ул. Иртяшской в г. Озерск был поврежден левый дворник на лобовом стекле автомобиля Lexus ES250 белого цвета.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой-либо информацией о данном происшествии, обратиться в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по номеру 02, 102, 8-351-302-50-85 или связаться по телефону с участковым уполномоченным полиции 8-999-371-23-67.