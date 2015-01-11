Ищем очевидцев происшествия!

В период времени с 15.30 до 16.00 часов 12 марта 2020 года, на проспекте Ленина – 37, в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль «Киа Спортейдж». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

14 марта 2020 года, в период времени с 00.00 часов до 01.00 часа, на улице Цветочная – 6, в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя автомобилем, предположительно «ВАЗ – 2115», совершил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ - 2115». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях, обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск