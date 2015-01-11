Уважаемые жители Озерского городского округа!

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в Озерске работает телефон «горячей линии» для одиноких граждан в возрасте 60 лет по вопросам оказания различных видов помощи.

Ежедневно с 8:30 до 16:00 часов по телефонам 9-04-26, 5-56-45 граждане старше 60 лет могут оставить заявки на доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, оплате жилищно-коммунальных услуг.

Работа по выполнению заявок будет организована сотрудниками Комплексного центра социального обслуживания населения с привлечением волонтерских и добровольческих организаций. Данная услуга предоставляется гражданам бесплатно.

В нерабочее время с 16:00 до 8:30 работает единый областной телефон горячей линии 8-919-304-63-00.

Управление социальной защиты населения Озерского городского округа.