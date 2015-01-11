Разговор с директором. Часть 1

Мир меняется. Меняются СМИ. Если еще год назад мы приглашали гостей нашего канала в студию, то сейчас - в кафе, ну... или сами идём к ним в гости. Если раньше мы говорили только на официальные темы, то сейчас разговариваем … о жизни! А острые вопросы подсматриваем в социальных сетях.

Вашему вниманию - интервью в неформальной обстановке с одним из самых влиятельных людей Озёрска. С человеком, от которого зависит судьба Маяка, а, следовательно, и всего города.

С Михаилом Ивановичем Похлебаевым.

И это только ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.... to be continued