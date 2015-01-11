Текслер ввел дополнительные меры по борьбе с коронавирусом ОБЩЕСТВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел дополнительные меры для борьбы с распространением корнавируса – закрываются учреждения досуга, заведения общепита, фитнес-центры, санатории, библиотеки и стоматологии.

До особого распоряжения приостанавливается проведение всех мероприятий (даже если в них участвуют менее 50 человек), работа библиотек и учреждений досуга.

С 28 марта по 5 апреля приостанавливается: деятельность предприятий общепита, за исключением дистанционной торговли (кроме предприятий общепита, осуществляющие организацию питания для людей, работающих на предприятиях), работа объектов розничной торговли (кроме аптек, продуктовых магазинов и товаров первой необходимости).

Закрываются фитнес-центры и сауны, приостанавливается оказание стоматологических услуг (за исключением экстренной и неотложной помощи).

С 28 марта по 1 июня приостанавливается работа санаториев, домов отдыха, других подобных учреждений, работа горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах.

Вводится жесткое ограничение для лиц пожилого возраста на посещение мест массового пребывания, учреждений социально-бытовой сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным транспортом.

Южноуральцам рекомендовано воздержаться от поездок, в том числе в целях туризма и отдыха.

Будут работать организации в сфере энергетики, теплоснабжения, социального обслуживания, водоподготовки и водоочистки, медицинские и аптечные организации. Продолжают работу предприятия, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами, транспортного и жилищно-коммунального обслуживания, оказания финансовых услуг. Работать будут все правоохранительные органы, а также спасатели, МЧС и прочие структуры, обеспечивающие безопасность.

По данным Минздрава Челябинской области на 27 марта, на данный момент зарегистрировано 8 официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, еще у 12 человек первичный анализ показал положительный результат. Анализы по ним ожидаются из Новосибирска.

Федеральные и региональные телеканалы подготовят интересную программу, интернет-провайдеры не будут отключать жителей от глобальной сети даже при наличии задолженности.

Южноуральцам рекомендуют воздержаться от поездок и оставаться дома, а также соблюдать все меры профилактики.

До особого распоряжения приостанавливается проведение всех мероприятий (даже если в них участвуют менее 50 человек), работа библиотек и учреждений досуга.

С 28 марта по 5 апреля приостанавливается: деятельность предприятий общепита, за исключением дистанционной торговли (кроме предприятий общепита, осуществляющие организацию питания для людей, работающих на предприятиях), работа объектов розничной торговли (кроме аптек, продуктовых магазинов и товаров первой необходимости).

Закрываются фитнес-центры и сауны, приостанавливается оказание стоматологических услуг (за исключением экстренной и неотложной помощи).

С 28 марта по 1 июня приостанавливается работа санаториев, домов отдыха, других подобных учреждений, работа горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах.

Вводится жесткое ограничение для лиц пожилого возраста на посещение мест массового пребывания, учреждений социально-бытовой сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным транспортом.

Южноуральцам рекомендовано воздержаться от поездок, в том числе в целях туризма и отдыха.

Будут работать организации в сфере энергетики, теплоснабжения, социального обслуживания, водоподготовки и водоочистки, медицинские и аптечные организации. Продолжают работу предприятия, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами, транспортного и жилищно-коммунального обслуживания, оказания финансовых услуг. Работать будут все правоохранительные органы, а также спасатели, МЧС и прочие структуры, обеспечивающие безопасность.

По данным Минздрава Челябинской области на 27 марта, на данный момент зарегистрировано 8 официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, еще у 12 человек первичный анализ показал положительный результат. Анализы по ним ожидаются из Новосибирска.

Федеральные и региональные телеканалы подготовят интересную программу, интернет-провайдеры не будут отключать жителей от глобальной сети даже при наличии задолженности.+

Южноуральцам рекомендуют воздержаться от поездок и оставаться дома, а также соблюдать все меры профилактики.

До особого распоряжения приостанавливается проведение всех мероприятий (даже если в них участвуют менее 50 человек), работа библиотек и учреждений досуга.

С 28 марта по 5 апреля приостанавливается: деятельность предприятий общепита, за исключением дистанционной торговли (кроме предприятий общепита, осуществляющие организацию питания для людей, работающих на предприятиях), работа объектов розничной торговли (кроме аптек, продуктовых магазинов и товаров первой необходимости).

Закрываются фитнес-центры и сауны, приостанавливается оказание стоматологических услуг (за исключением экстренной и неотложной помощи).

С 28 марта по 1 июня приостанавливается работа санаториев, домов отдыха, других подобных учреждений, работа горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах.

Вводится жесткое ограничение для лиц пожилого возраста на посещение мест массового пребывания, учреждений социально-бытовой сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным транспортом.

Южноуральцам рекомендовано воздержаться от поездок, в том числе в целях туризма и отдыха.

Будут работать организации в сфере энергетики, теплоснабжения, социального обслуживания, водоподготовки и водоочистки, медицинские и аптечные организации. Продолжают работу предприятия, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами, транспортного и жилищно-коммунального обслуживания, оказания финансовых услуг. Работать будут все правоохранительные органы, а также спасатели, МЧС и прочие структуры, обеспечивающие безопасность.

По данным Минздрава Челябинской области на 27 марта, на данный момент зарегистрировано 8 официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, еще у 12 человек первичный анализ показал положительный результат. Анализы по ним ожидаются из Новосибирска.

Федеральные и региональные телеканалы подготовят интересную программу, интернет-провайдеры не будут отключать жителей от глобальной сети даже при наличии задолженности.

Южноуральцам рекомендуют воздержаться от поездок и оставаться дома, а также соблюдать все меры профилактики.

https://dostup1.ru/society/Texler-vvel-dopolnitelnye-mery-po-borbe-s-koronavirusom_125207.html