В Озерском городском округе временно ужесточат правила въезда в город.

На заседании штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа был принят ряд решений.

При въезде в Озерск более жесткой проверке и повышению требований подвергнутся те, кто относится к числу командированных. Это не коснется иногородних жителей, которые доставляют в округ продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты.Не вводятся ограничения на въезд в Озерск и выезд для тех жителей Озерского городского округа, кто имеет постоянные пропуска. Передвижение допускается в любое время суток.

Напомним, до 10 апреля в округе отменены все массовые мероприятия, а позднее распоряжением губернатора была приостановлена деятельность кинотеатров, детских игровых комнат, досуговых заведений и прочих мест массового скопления людей.

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 27.03.2020 № 167-рп, решением оперативного штаба с 28 марта закрываются ночные клубы, кинотеатры, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, иные предприятия общественного питания, за исключением дистанционной торговли. Прекращается работа фитнес-центров, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие граждан, приостанавливается оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

Приостанавливается посещение гражданами парков культуры и отдыха.

Продолжат работу продовольственные магазины, аптеки, службы доставки, магазины с товарами первой необходимости, а также организации, оказывающие медицинские услуги.

Предпринимаемые меры направлены на то, чтобы максимально оградить здоровье жителей округа от угроз, которые может нести в себе коронавирусная инфекция. На основании указа Президента, чтобы максимально снизить все социальные контакты и передачу инфекции, следующая неделя будет нерабочей. Эта информация доведена до всех работодателей округа.

В школы, учреждения среднего, высшего дополнительного образования посещения приостановлены. Детские сады будут работать в особом режиме для тех детей, у которых оба родителя будут заняты на работе.

Напомним, на сегодняшний день в Озерском городском округе не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Информация поступает в администрацию ежечасно.

Как отмечает глава округа, вопрос находится на строжайшем контроле:

-Мы будем информировать честно и открыто, через наши сайты, социальные сети, телевидение и печатные издания. Наши медицинские службы в эти дни работают в усиленном режиме. Выражаю им благодарность за такой высокий уровень готовности к вызовам, которые несет в себе вирус. В такое время призываю вас проявить сознательность и социальную ответственность. Тем жителям округа, кто возвращается из зарубежных государств, необходимо немедленно сообщить о прибытии по телефону «горячей линии» 002, а затем ограничить себя самоизоляцией на 14 дней, - подчеркивает Евгений Щербаков.

Для контроля за соблюдением карантина Межрегиональное управление № 71 ФМБА РФ совместно с УВД планируют проводить контрольные рейды по исполнению решений федеральных, региональных и местных властей по соблюдению 14-дневного режима самоизоляции жителями округа, которые вернулись из зарубежных стран, а также проверять исполнение решений организациями и учреждениями всех форм собственности.

Гражданам старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости. Управление социальной защиты населения организует помощь для пожилых одиноких озерчан.

Ежедневно с 8:30 до 16:00 часов по телефонам 9-04-26, 5-56-45 граждане старше 60 лет могут оставить заявки на доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, оплате жилищно-коммунальных услуг.

Работа по выполнению заявок будет организована сотрудниками Комплексного центра социального обслуживания населения с привлечением волонтерских и добровольческих организаций. Данная услуга предоставляется гражданам бесплатно.

В нерабочее время с 16:00 до 8:30 работает единый областной телефон 8-919-304-63-00.

Также информация размещена на сайте администрации и в бегущей строке «Видеоканала» и УКС-ТВ.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42459/