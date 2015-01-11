Южноуральская полиция запускает челлендж #Будьответственнымостаньсядома

В рамках профилактической акции «Ваш участковый» полицейские Челябинской области запускают челлендж #Будьответственнымостаньсядома – акция стартует 30 марта.

В рамках мероприятий участковые уполномоченные полиции проводят активную работу в жилом секторе с гражданами пожилого возраста, призывая оставаться дома в целях соблюдения карантинных мер и сохранения своего здоровья. До них доводится информация о минимизации контактов с окружающими.

Также участковые уполномоченные полиции Челябинской области продолжат оказывать содействие представителям Роспотребнадзора и министерства здравоохранения по проверке соблюдения режима самоизоляции гражданами, находящимися под наблюдением – таких в регионе больше 5 тыс. Проверка соблюдения гражданином условий самоизоляции будет осуществляться трижды в течение установленного срока.

Полицейские будут контролировать исполнение карантинных мероприятий культурно-развлекательными и торговыми комплексами.

С целью обеспечения безопасности и сохранности здоровья сотрудникам полиции, задействованным в мероприятиях, выданы медицинские маски и перчатки.

Активно присоединяйтесь к челленджу #Будьответственнымостаньсядома, показывайте своим примером, как можно с пользой для себя и своего здоровья провести время на карантине в условиях самоизоляции, делайте свои фото и видео, размещайте их в социальных сетях с хештегом челленджа.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskaya-politsiya-zapuskaet-chellendzh-Budotvetstvennymostansyadoma_125229.html