Дождались Алексея Теплого. На улице потеплеет до +14

В Челябинскую область пришло настоящее весеннее тепло. В понедельник, 30 марта, на улице потеплеет до + 14 градусов.

Синоптики обещают облачную погоду без осадков. Днем воздух в регионе прогреется до +9-14 градусов, ветер небольшой – 4-9 метров в секунду.

По народному календарю сегодня – Алексей теплый. Наши предки заметили, что если в этот день погода хорошая, то и весна будет теплой. На Алексея Теплого народ шел в лес собирать березовые почки, а потом вся семья садилась за стол пить березовый сок или медово-березовый сбитень.

Несмотря на довольно высокую температуру за окном, лучше воздержаться от прогулок на воздухе и поездок за город. Сейчас ситуация на выезде из населенных пунктов находится под контролем полицейских, которые разворачивают нарушителей карантинного режима.

https://www.cheltv.ru/na-ulitse-potepleet-do-14/