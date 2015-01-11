Уважаемые жители Озерского городского округа!

В связи с усилением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, информируем: для тех, кто не имеет возможности выхода в сеть Интернет, данное обращение будет продублировано с помощью средств громкой связи на улицах города ориентировочно с 16:00.

Просьба сохранять спокойствие.

Текст обращения:

«Уважаемые граждане! Во избежание заражения коронавирусной инфекцией, необходимо ограничить пребывание на улице. Выходите на улицу только в случае крайней необходимости.

Соблюдайте социальную дистанцию. Берегите своё здоровье и здоровье окружающих. Только самоизоляция поможет остановить распространение вируса!»