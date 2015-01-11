Уже не шутки. Госдума приняла закон о 7-летнем сроке для нарушителей карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон о штрафах за нарушение карантина во время эпидемии коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте российского парламента.

Депутаты ужесточили наказание для тех, кто сознательно нарушает санитарные правила вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет, если нарушение привело к гибели людей.

Кроме того, Совет Федерации сегодня одобрил введение штрафов за нарушение правил поведения в период эпидемии или ее угрозы.

Для физических лиц денежное наказание составит от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, для предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч.

Также устанавливается особый порядок торговли лекарственными препаратами. В особом случае будет ограничена на 90 дней оптовая и розничная торговля медикаментами по утвержденному списку.

Помимо этого вводится особое регулирование государственных и муниципальных закупок. Оно предусматривает дополнительный перечень случаев, когда госзакупки возможны у единственного поставщика, то есть без проведения конкурса.

Кроме того, возможно изменение сроков исполнения контракта в случаях, вызванных распространением коронавируса. Также предусмотрено списание суммы штрафа за невыполнение контракта по причине COVID-19.

Для компаний в сфере туризма предусмотрена возможность возврата средств туристам по каждой «закрытой» стране за счет средств фондов персональной ответственности.

В Челябинской области с 31 марта введен режим обязательной изоляции. Жителям запрещается покидать места проживания, а в случае выхода на улицу или в общественные места соблюдать дистанцию в полтора метра от других граждан. Эти же правила должны соблюдаться и теми, кто не отправился на выходные или удаленную работу, а посещает предприятия. Обеспечить выполнение этих условий должны работодатели.

https://www.cheltv.ru/uzhe-ne-shutki/