В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 19 апреля

Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области продлили до 19 апреля включительно – об этом на брифинге 3 апреля заявил губернатор Алексей Текслер.

«Изменение режима возможно, если мы перестанем фиксировать новые случаи заболевания коронавирусом, но не сразу, а примерно через 14 дней после последнего случая. Нужно учитывать инкубационный период, который составляет две недели», – отметил глава региона.

Режим обязательной самоизоляции включает запрет выходить на улицу без крайней необходимости.

В настоящее время в регионе 23 подтвержденных случая заболевания, пять – условных.

Напомним, Владимир Путин продлил выходные, связанные с коронавирусом, до 30 апреля.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-rezhim-samoizolyatsii-prodlili-do-19-aprelya_125405.html