Из-за угрозы распространения COVID-19 введенный в Челябинской области режим обязательной самоизоляции решено продлить до 19 апреля. С понедельника, 6 апреля, школы округа переходят на дистанционное обучение.

Дошкольные образовательные организации до особого распоряжения продолжат работу дежурных групп с посещением детей, чьи родители (законные представители) работают на предприятиях непрерывного цикла и в организациях, обеспечивающих жизнедеятельность округа.

С 6 апреля общеобразовательные организации и организации дополнительного образования (ДТДиМ, ДЭБЦ, СЮТ, ДЮСШ) работают в следующем режиме:

- посещение учащимися образовательных организаций запрещено;

- обучение в рамках реализации образовательных программ должно осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Все учебные заведения получили рекомендации по организации процесса обучения.

Телефоны «горячей линии»:

Управление образования администрации Озерского городского округа:

2-81-69 – Горбунова Любовь Владимировна, начальник управления образования администрации округа;

7-24-56 – Втехина Оксана Викторовна, заместитель начальника;

4-19-94 – Теплыгина Анна Борисовна, начальник отдела общего и дополнительного образования.

Министерство образования и науки Челябинской области: +7(351) 263-63-65.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42516/