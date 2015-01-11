В Челябинской области число заболевших коронавирусом достигло 26

За последние сутки в Челябинской области диагноз коронавирус подтвердился еще у трех человек – всего в регионе 26 заболевших.

Условно положительный анализ – у трех человек, четверо выздоровели. Семь человек не имеют клинических признаков болезни, у четырех – пневмония. Заболевание протекает у всех в легкой форме.

Губернатор напомнил, что жители региона, которые встанут на учет в Центр занятости населения в апреле, получат по 15 тыс. рублей. Размер пособия увеличен за счет региональной доплаты. Также на поддержку продуктовыми наборами могут рассчитывать матери-одиночки, многодетные семьи, инвалиды и люди, чей доход ниже прожиточного минимума.

В Челябинской области появится некоммерческая организация, которая займется сбором средств для тех, кто попал в трудную жизненную ситуация в условиях пандемии. Текслер призвал бизнес, а также чиновников поддержать южноуральцев, которым нужна помощь.

Следующим шагом по поддержке бизнеса станет принятие законодательной инициативы по снижению налогов. Законопроект подержат депутаты Заксобрания. Бизнес может рассчитывать на льготы не только в период пандемии, но и до конца текущего года.

Глава региона призвал южноуральцев соблюдать режим самоизоляции.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-chislo-zabolevshih-koronavirusom-dostiglo-26_125431.html