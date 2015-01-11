Группа ЧТПЗ и администрация Озерска продлили сотрудничество в рамках благотворительной программы «Росток»

Группа ЧТПЗ и Администрация Озерского городского округа продлили действие соглашения о сотрудничестве в области культуры, образования и социальной защиты в рамках реализации благотворительной программы «Росток» на 2020 год.

Документ подписывается ежегодно с 2017 года и предусматривает проведение на территории города при содействии прихода Храма Покрова Пресвятой Богородицы и финансовой поддержке компании совместных творческих фестивалей и конкурсов, взаимный обмен опытом в области образования и духовно-нравственного просвещения. Участники благотворительной программы «Росток» — более 5000 детей и подростков города Озерска. Ежегодно на реализацию программы направляется более 3 миллионов рублей.

— Реализуя масштабную социально-благотворительную программу, Группа ЧТПЗ традиционно придает особое значение образовательным и просветительским проектам. «Росток» формирует в Озерске уникальную среду, знакомит детей с искусством, ценностями и традициями славянской и православной культуры. В условиях текущей ситуации в стране и мире, мы стремимся гибко реагировать на внешние вызовы и внедрять новые форматы для социального взаимодействия и раскрытия творческого потенциала юных озерчан. Часть мероприятий программы переведена в онлайн формат, а часть средств перенаправлена на приобретение необходимой для успешного обучения, в том числе, удаленного, компьютерной техники для ребят из социально незащищенных и малообеспеченных семей, — отметил акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

50-и старшеклассникам из социально незащищенных и малообеспеченных семей Озерска будут переданы в дар ноутбуки в необходимой для образовательных целей комплектации. Прежде всего, участниками программы станут ученики с высокими результатами обучения.

В настоящее время в формате онлайн стартовал детский творческий конкурс в честь одного из главных православных праздников Светлой Пасхи. Принять участие в нем смогут юные жители Озерска в возрасте от 5 до 14 лет, которые направят фото своих работ – рисунков и поделок на пасхальную тематику по электронному адресу mayak.ozr@mail.ru с пометкой «На конкурс «Мы встречаем Пасху». Срок проведения конкурса – до 14 апреля. Все участники будут отмечены памятными дипломами, авторы лучших работ получат призы для творческого развития.

О компании:

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России с высокодиверсифицированым клиентским портфелем. По итогам 2019 года доля Компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 18%. Доля в высокомаржинальных сегментах рынка – трубах большого диаметра и нарезных трубах нефтяного сортамента (OCTG) составила 31% и 19% соответственно.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке черного металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен Группой компаний «Римера».

Благодаря использованию безопасных технологий и материалов, модернизированные предприятия Группы ЧТПЗ оказывают минимальное воздействие на окружающую среду и производят экологичную продукцию. Компания поддерживает социальную сферу и создает сотрудникам условия для здорового образа жизни.

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