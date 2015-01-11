Озерские учреждения культуры продолжают работать онлайн

Как жителям Озерска не остаться изолированными от культурной жизни и прикоснуться к прекрасному с безопасной дистанции? Городские учреждения культуры, а именно театр «Наш дом» и театр кукол «Золотой петушок» предлагают онлайн-трансляции записей спектаклей и различных мероприятий.

Театр драмы и комедии «Наш дом» еженедельно выкладывает в социальной сети «ВКонтакте» видеозаписи спектаклей, которые были поставлены на его сцене в разные годы.

Ссылки: https://vk.com/teatr_ozersk?w=wall-15676137_22057

https://vk.com/teatr_ozersk?w=wall-15676137_22053

Кроме того, «Наш дом» предлагает озерчанам заняться профилактикой гиподинамии в условиях самоизоляции и запускает цикл видеороликов под названием «Культурное зарЯжение», в которых артисты театра делятся упражнениями, полезными для сохранения подвижности суставов, улучшения самочувствия и бодрости духа.

Ссылка: https://vk.com/teatr_ozersk?w=wall-15676137_22060

В социальной сети «Инстаграм» на странице театра приблизительно раз в неделю проходят онлайн-интервью (в режиме «прямого эфира») «Открытый карантин» с артистами театра, во время которых каждый участник может задать вопрос актеру.

Для просмотра и участия в интервью необходимо зарегистрироваться в сети «Инстаграм» и подписаться на аккаунт театра «Наш дом». @teatrnashdom_ozersk

Коллектив озерского театра кукол «Золотой петушок» будет рад встрече со зрителями, взрослыми и маленькими, на своей странице «ВКонтакте». Если пройти по ссылке, можно познакомиться с онлайн-афишей спектаклей театра кукол, которые транслируются в сети:

https://vk.com/zol_petushok_oz?w=wall-9425187_14837

Культурно-досуговый центр приглашает жителей округа принять участие в детском творческом конкурсе «Мы встречаем Пасху», который проводится в рамках духовно-просветительской программы «РОСТОК». Организатором конкурса выступает Группа ЧТПЗ при поддержке администрации Озерского городского округа и Храма Покрова Пресвятой Богородицы. Вся информация по ссылке в группе Культурно-досугового центра «ВКонтакте»:

https://vk.com/kdc.ozersk?w=wall-72072181_3345

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42524/