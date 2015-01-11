Ужесточается режим въезда/выезда в Озёрск

В Озерском городском округе на 6 апреля не выявлено ни одного случая инфицирования или заболевания коронавирусом, но данная информация не является поводом для несоблюдения режима повышенной готовности и самоизоляции для жителей округа.

На домашнем карантине под контролем медиков Клинической больницы № 71 находится 186 человек – вернувшиеся из поездок за границу и контактирующие с ними родственники. Признаки инфекционного заболевания (кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры) у них отсутствуют. За весь период введения режима повышенной готовности с карантина снято 133 человека. Несмотря на то, что количество вернувшихся из зарубежных стран значительно уменьшилось, напомним, что все приехавшие должны позвонить по круглосуточному телефону ЕДДС – 002.

По словам первого заместителя главы округа Ивана Сбитнева, администрацией Озерского городского округа и руководством ФГУП «ПО «Маяк» подписано совместное решение, по которому внесены определенные изменения в существующий порядок въезда и выезда на территорию Озерска.

Изменения касаются некоторых категорий иногородних граждан:

-въезжающих на территорию Озерска по спискам, оформленным в конце прошлого года и в начале 2020. С 7 апреля действие ранее оформленных списков приостанавливается. Все предприятия, которые включены в перечни и имеющие право работать в период режима повышенной готовности, обеспечивающие жизнедеятельность города, должны отправить в администрацию округа новые списки, максимально сократив количество въезжающих в город. Сотрудники этих предприятий и организаций будут въезжать по новым спискам. Соответствующая информация доведена до работодателей. В случае, если руководители предприятий не отправили списки, они должны в ближайшее время обратиться в администрацию округа.

Еще одна категория, которую коснутся изменения, - это граждане, имеющие временные пропуска, не являющиеся жителями Озерского городского округа, но работающие на территории города Озерска. По ним принято решение: предприятия, которые осуществляют либо непрерывный цикл своих работ, либо получили право на осуществление постоянной деятельности на территории города, отправляют заявки в администрацию. После получения от них заявок на постоянное функционирование, администрация дает разрешение на въезд их сотрудников по временным пропускам. Если предприятие не подтверждает право работать в период режима повышенной готовности, то сотрудники этого предприятия не смогут въехать на территорию Озерска. Данная норма начнет действовать с 8 апреля, поэтому у руководителей предприятий есть время подтвердить право работы в период введения особого режима. Информация также доведена до руководителей предприятий и организаций.

Изменятся условия въезда для группы граждан, имеющих временные пропуска – жителей поселков Новогорный, Метлино. Въезд этих граждан на территорию Озерска также ограничен. Они вправе будут заехать в город, если на то имеется веская причина, например, получение медпомощи, помощь родственникам и т. д. В этих случаях граждане должны обратиться в отделы администрации округа в поселках. Вопросы решаются в индивидуальном порядке.

Что касается жителей Озерска, имеющих постоянные пропуска для въезда и выезда, ограничений на их перемещение нет, но при каждом пересечении КПП будет считываться информация с чипа пропуска, для того, чтобы впоследствии можно было определить, являются ли частые выезды-въезды нарушением режима самоизоляции. В данном случае граждане самостоятельно решают, насколько весомое у них основание для пересечения КПП, но призыв беречь себя и своих близких остается актуальным, без веской причины выезжать за пределы Озерска не следует.

Прошедшие выходные показали, что многие жители Озерска воспользовались нерабочими днями и поехали на дачи за пределы города. Следует отметить, на период введения особого режима так называемый «зеленый» сквозной выезд на всех контрольно-пропускных пунктах будет закрыт. Создан своего рода физический барьер, чтобы ограничить количество выезжающих из города. Жители округа должны осознавать, что режим самоизоляции – не праздники, не каникулы, поэтому некоторые условия ограничения передвижения – вынужденно принятая временная мера.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42541/