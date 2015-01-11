О текущей ситуации на 7 апреля по недопущению распространения коронавирусной инфекции

В Озерском городском округе по состоянию на 7 апреля случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено. На домашнем карантине под наблюдением медиков находится 153 человека.

По информации управления образования администрации, в округе работает 8 детских садов, открыто 10 дежурных групп, которые посещают дети, чьи родители (законные представители) работают на предприятиях непрерывного цикла и в организациях, обеспечивающих жизнедеятельность округа.

С 6 апреля в школах округа началось дистанционное обучение. Существуют некоторые проблемы технического характера, которые решаются в рабочем порядке. Учреждения дополнительного образования, имеющие технические возможности, также перешли на дистанционный формат по некоторым направлениям.

Комплексный центр социального обслуживания населения продолжает принимать от пожилых граждан заявки на доставку продуктов, предметов первой необходимости и лекарств по телефонам: 9-04-26, 5-56-45. В нерабочее время с 16:00 до 8:30 работает единый областной телефон "горячей линии" 8-919-304-63-00, заявки передаются в озерское управление социальной защиты населения администрации.

С 28 марта в Комплексный центр с различными вопросами обратились 517 озерчан. Выполнено 108 заявок на доставку продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. Помощь оказывают сотрудники Комплексного центра и волонтеры из общественных объединений и организаций – более 50 человек. Перед выходом на заявку каждый волонтер проходит инструктаж по технике безопасности, измеряет себе температуру, использует медицинские маски и одноразовые перчатки.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42559/