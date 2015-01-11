Более 5,6 тыс. человек остаются под наблюдением из-за COVID-19 на Южном Урале

Под медицинское наблюдение в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Челябинской области взято 5 683 человека, в том числе 5 678 – граждане России.

В том числе 12 человек находятся в учреждениях для непрерывного медицинского наблюдения – обсерваторе.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает гражданам, прибывшим на территорию РФ из-за рубежа, о необходимости незамедлительно сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на «горячую линию» –240-15-16. «По состоянию на 7 апреля зарегистрировалось 5 207 человек, в том числе 21 – за последние сутки», – уточнили в ведомстве.

По состоянию на 7 апреля в регионе зарегистрировано 32 случая новой коронавирусной инфекции, нескольких больных уже выписали. Два человека, в том числе пресс-секретарь губернатора, ждут подтверждения диагноза.

https://dostup1.ru/medicine/Bolee-56-tys-chelovek-ostayutsya-pod-nablyudeniem-iz-za-COVID-19-na-Yuzhnom-Urale_125526.html