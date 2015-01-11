ФАС предложила поднять цены на газ для населения

Федеральная антимонопольная служба ФАС России предлагает с 1 июля 2020 года поднять оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, – увеличение предлагается провести на 3%.

«Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», – говорится, в частности, в проекте документа.

При этом цены на газ для других категорий потребителей (не населения) с 1 июля предлагается повысить на 2,99%.

Напомним, с 1 июля 2019 года оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, повышались на 1,4%.

https://dostup1.ru/economics/FAS-predlozhila-podnyat-tseny-na-gaz-dlya-naseleniya_125525.html