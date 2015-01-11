Живучий коронавирус. Можно ли принести домой COVID-19 на куртке и обуви

Специалисты рассказали, что коронавирус может держаться несколько часов и даже дней на любых поверхностях, будь то пластик, картон или металл. Эксперты объяснили, относится ли это к тканям и коже.

По словам сертифицированного врача Джорджины Нанос, коронавирус действительно может «жить» на нашей одежде. Она отмечает, что вирус находится на тканях от 6 до 12 часов.

Однако доктор отмечает, что обрабатывать одежду дезинфицирующими средствами не обязательно. Одной стирки достаточно, чтобы убить живучий коронавирус.

«На данный момент мы считаем, что COVID-19 не может выжить при температурах выше 80 градусов», – объясняет Нанос, которая рекомендует использовать обычные моющие средства и регулировать настройку температуры, которая будет безопасна для вашей одежды, но губительна для вируса.

Однако, если в семье живет больной, у которого диагностировали коронавирус, то его одежду и постельное белье следует стирать отдельно, добавляет специалист.

«Я рекомендую менять обувь и одежду после улицы, а особенно, если чувствуете, что вы, возможно, вступили в контакт с потенциально загрязненными поверхностями или больными людьми», – говорит медик.

После прихода домой одежду советуют сразу складывать в пакет и так нести до стиральной машины.

https://www.cheltv.ru/zhivuchij-koronavirus-covid-19/