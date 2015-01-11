В Челябинской области на 200% выросло число мошенничеств

В период самоизоляции в правоохранительных органах Челябинской области зафиксировали рост количества случаев мошенничества на 200% – об этом на брифинге 8 апреля заявил губернатор Алексей Текслер.

Речь идет о телефонных мошенниках и других аферистах. Глава региона призвал южноуральцев быть бдительными и отметил, что в других регионах наблюдается похожая ситуация.+

При этом в период самоизоляции на 60% сократилось количество ДТП. На 83% снизилось число возбужденных уголовных дел. В дежурные части полиции стало поступать на 5% меньше сообщений о преступлениях, чем обычно.

По словам губернатора, режим самоизоляции и большое количество привлеченных к охране правопорядка полицейских и сотрудников Росгвардии стабилизировали обстановку в регионе.

Напомним, Банк России фиксирует новые мошеннические схемы для хищения денег с банковских счетов с применением приемов социальной инженерии – при этом преступники активно используют тему коронавирусной инфекции COVID-19.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-na-200-vyroslo-chislo-moshennichestv_125540.html