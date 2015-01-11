Полицейские Озерска раскрыли кражу телефона

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился 37-летний житель города и сообщил о краже его телефона.

По словам мужчины, он пригласил знакомых на выходные к себе в квартиру, где они совместно распивали спиртные напитки.

Проснувшись на следующий день, он не обнаружил своего мобильного телефона, на котором они слушали музыку в течение вечера, подключив его к музыкальной колонке.

По данному заявлению сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых лицо, подозреваемое в хищении имущества, было установлено. Ею оказалась 36-летняя местная жительница.

Установлено, что подозреваемая, находясь в квартире у своего знакомого, в состоянии алкогольного опьянения, совершила хищение имущества. Позже, женщина сдала похищенный телефон в ломбард, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению. Причинённый материальный ущерб составил 9259 рублей.

По данному факту следственным отделом управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.