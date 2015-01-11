В Челябинской области пока не планируют досрочно завершать учебный год

Челябинская область пока не планирует принимать решение о досрочном завершении учебного года в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге девятого апреля.

Накануне, восьмого апреля, министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации по обеспечению образовательного процесса в стране при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации.

Регионам разрешено самим определять конкретные меры, исходя из ситуации на местах. При этом все свои действия региональные власти должны будут согласовывать с правительством РФ, уточняет министерство просвещения России.

В регионах с благоприятной ситуацией школам разрешено продолжить обучение в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При этом рекомендовано сократить число учащихся в классах, сокращать уроки. Таким регионам также дано право досрочно завершить учебный год для 1–8-х классов «по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в дистанционном формате». При этом часть учебной программы может быть перенесена на следующий учебный год.

Выпускников эти рекомендации не касаются. Они должны будут в полной мере освоить всю программу и сдать ОГЭ и ЕГЭ. Накануне, министр образования и науки области Александр Кузнецов уточнил, что итоговая аттестация выпускников отменяться не будет, но сроки ее проведения могут корректироваться.

«Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции в области будет развиваться в том же ключе, как и сейчас, то мы не предполагаем вносить изменения в действующие нормативно-правовые акты, что касается действующего режима дистанционного обучения», - пояснил агентству глава минобрнауки. Если ситуация не ухудшиться, то, вероятно, школьники приступят к очному обучению. Но может быть принято и решение о продлении дистанционного обучения. Но о досрочном завершении учебного года пока речь не идет. «Намерений сокращать или продлевать учебный год у нас пока нет», - пояснил Александр Кузнецов.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-poka-ne-planiruyut-dosrochno-zavershat-uchebnyy-god